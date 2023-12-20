وزير الخارجية البحريني يؤكد ثقته في قدرة روسيا على إحلال السلام بالمنطقة

أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني ثقته في قدرة روسيا، كعضو دائم في مجلس الأمن، على المساهمة في إحلال السلام بالمنطقة وتخفيف حدة التوتر الحالي، ومن بينها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، معربًا عن شكره لمبادرة روسيا بتقديم مشروع قرار يطالب بوقف الحرب في قطاع غزة، وتأييدها للقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة في هذا الخصوص.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، في اجتماع الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي، الذي عُقد بمدينة مراكش المغربية، حيث أشار الزياني إلى تميز علاقات الصداقة التاريخية الوثيقة بين روسيا والدول العربية على أساس الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك والمصالح المتبادلة، وهي ذات أهمية حاسمة للاستقرار والأمن والازدهار على الصعيد العالمي، حسبما نقلت وكالة أنباء البحرين (بنا).

وقال الزياني إن الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي تقدم فرصة مثالية لتعزيز التعاون، معربًا عن الترحيب باعتماد خطة العمل لتنفيذ مبادئ وأهداف منتدى التعاون العربي الروسي للفترة 2024-2026، وعن تقديره للدور الجيوسياسي البارز الذي تقوم به روسيا في منطقة الشرق الأوسط، وما تبذله من جهود للتعامل مع كافة الأزمات والتحديات التي تواجه الدول العربية، والتطلع إلى مزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في هذا السياق.

وجدد وزير الخارجية البحريني دعوة بلاده إلى ضرورة التوصل إلى حل سلمي للحرب في أوكرانيا عبر الحوار بما يحفظ مصالح الطرفين والأمن والاستقرار بالعالم، وأهمية تجديد اتفاق تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا، بما يضمن الأمن الغذائي للدول المتضررة، معربًا عن الأمل بأن تكلل أعمال هذه الدورة بالخروج بتوصيات وقرارات تعزز من علاقات التعاون العربي الروسي من أجل التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية، وتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.