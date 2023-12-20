وزير قطاع الأعمال: 150 مليون دولار لتطوير 7 فنادق

كشف المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، تفاصيل مشاركة القطاع الخاص للحكومة، وفق ما أعلنه مجلس الوزراء اليوم.

وأشار موسى خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، إلى أنه تم عرض برنامج الطروحات على كثير من الشركات الخاصة وفق عوامل كثيرة، وعلى رأسها الخبرة والإجادة في العمل.

وحول اختيار مجموعة طلعت مصطفى لإدارة وتشغيل 7 فنادق حكومية، أضاف وزير قطاع الأعمال أنه تم وفق خطة مستقبلية وتقييم مستقبلي، متعلق بالشق الفني والمالي، على أساس الخبرات المتراكمة والنجاحات التي تحققت في المجال.

وعلق محمود عصمت قائلا: تم رصد 150 مليون دولار لتطوير الفنادق وجزء منها يحتاج تطوير شامل والبعض صيانة معتادة فقط،، معلنا أنه حال زيادة الأرقام عن 150 يتولى المستثمر باقي التكلفة عن طريق رأس مال الشركة ويكتتب عن طريق الصندوق.

وبشأن موعد تطوير للفنادق، استكمل عصمت قائلا: سيتم وفق جدول زمني حتى لا يحدث عملية توقف للفندق خلال عملية التشغيل.

