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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مصر ثاني أرخص دولة في العالم في تكلفة المعيشة.. عضو التطوير العقاري يكشف التفاصيل

أحمد عبدالله، عضو
أحمد عبدالله، عضو غرفة التطوير العقاري
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قال أحمد عبدالله، عضو غرفة التطوير العقاري، إن تكلفة المعيشة في مصر ثاني أرخص دولة في العالم، وبالتالي يمكن الاستفادة من مكاتب الخدمة والتوسع فيها داخل السوق المصري.

وأوضح أحمد عبد الله، خلال حواره على قناة "القاهرة والناس"، أن المكاتب الإدارية عليها طلب غير عادي، وأسعارها ترتفع بشكل كبير.

وأشار إلى ان الوضع العالمي بدأت يستقر في تكلفة التمويل، والعقارات أيضًا مستمرة وتستمر، حيث أن الناس تسعى للحفاظ علي أصولها، وأموالها، من خلال الأصول وخاصة الأصول طويلة الأجل، حتى وإن كانت على فترات طويلة.

وأضاف أن العقارات ستشهد ارتفاعات جديدة الفترة المقبلة، في ظل تكلفة ارتفاع الأرض والبناء، ومواد البناء المختلفة.

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