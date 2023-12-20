وزير قطاع الأعمال: حققنا أرباح 18 مليار جنيه من 72 شركة

كشف المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، تفاصيل مشاركة القطاع الخاص للحكومة، وفق ما أعلنه مجلس الوزراء اليوم.

وأشار خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، إلى أنه لدى قطاع الأعمال خطة لمشاركة القطاع الخاص، معلقا: نؤمن بأن الشراكة تحسن من الأداء في عملية التشغيل، ولدينا 72 شركة حققت 18 مليار جنيه أرباح، معلنا أنه في 2014 كان هناك خسائر كبيرة.

وأضاف وزير قطاع الأعمال، أن الدولة تقوم بعمل خط ثاني بشركة كيما أسوان منوها: هناك دعم في الصناعات المعدنية وشركات الفوسفات مع دعم الصناعات الاستراتيجية.

وأعلن محمود عصمت، أن هناك شراكات أجنبية من الصين في شركة «الدلتا للصلب» لصناعة الحديد من الخردة والمواد الخام، بشراكة مستمرة لـ10 سنوات، علاوة على شراكة من الهند وإسبانيا في مجال الأدوية أيضا.

وقال وزير قطاع الأعمال: «جميع الشركات العام المقبل ستكون كسبانة مش خسرانة، وندخل عاملي التدريب والتطوير للعاملين في قطاع الأعمال، ونجحنا في إدخال خطوط جديدة للعديد من المنتجات لسد الاحتياجات المحلية».