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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عضو غرفة التطوير العقاري: العقارات تحافظ على قيمتها طوال الوقت

أحمد عبدالله، عضو
أحمد عبدالله، عضو غرفة التطوير العقاري
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أكد أحمد عبدالله، عضو غرفة التطوير العقاري، أن الاستثمار في العقارات واعد جدًا حيث يحافظ على القيمة مهما تغيرت الظروف والأزمنة، والأحداث العالمية الأخيرة خلال السنوات الماضية دفعت الكثير للبحث عن أماكن آمنة للاستثمار، وبالطبع كانت العقارات.


وقال أحمد عبد الله، خلال حواره على قناة "القاهرة والناس"، إن:"العقارات هتفضل طوال عمرها تحافظ على قيمتها بشرط العقار المناسب في المكان المناسب، وأن يكون نشاطه مناسب بحيث يدير عائده".

وذكر أن المكان ونوع النشاط من أهم أساسيات الاستثمار في العقارات، فالتنمية العقارية تعود بفوائد كثيرة على اصحاب العقارات، وإدارة الدخل، حيث يمكن إدخال العقار داخل صندوق.


وأشاد بالجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية في دعم المطورين العقاريين.
 

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