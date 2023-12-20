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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عضو التطوير العقاري: "الصناديق" خلقت وسائل تمويل مختلفة ونشطت السوق

أحمد عبدالله، عضو
أحمد عبدالله، عضو غرفة التطوير العقاري
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أكد أحمد عبدالله، عضو غرفة التطوير العقاري، أن الصناديق العقارية ساهمت في خلق وسائل تمويل مختلفة وجديدة، ونشطت سوق العقارات وكذلك البورصة، من خلال التداول عبر البورصة.

وقال أحمد عبد الله، خلال حواره على قناة "القاهرة والناس"، إن الحكومة المصرية وافقت على إنشاء الصناديق العقارية، وتغلبت على مشكلات التسجيل، من خلال وثيقة التخصيص، بجانب إعفاء الصندوق من بعض الضرائب الرأسمالية، لو 80% من استثمارات الصندوق وإرادته تدير عوائد.


وشدد على أهمية الاستثمار بالعقارات، حيث يتيح الصتدوق مميزات مختلفة، مضيفًا:" مش شرط تشتغل وحدة أو شقة برقم كبير، ممكن تشارك برقم صغير في الصندوق، وتستفيد بكل المميزات الموجودة بشكل يفرح، وهناك كثيرون اتجهوا لهذا المجال، وهذا يفيد البنوك بشكل كبير،ة وهذا نوع من أدوات التمويل المالية".
 

غرفة التطوير العقاري الصناديق العقارية الاستثمار بالعقارات