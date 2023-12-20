صحيفة عبرية تكشف شرط حركة حماس لإتمام صفقة تبادل أسرى

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن إسرائيل عرضت وقف إطلاق النار لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح عشرات الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين لدى حركة حماس ومنظمات أخرى في قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس رفضت الشروط التي عرضتها إسرائيل، وطالبت بوقف القتال لمدة أسبوعين.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن إسرائيل تريد من حماس إطلاق سراح 40 أسيرا، ومن بينهم جميع النساء المتبقين في الأسر، بالإضافة إلى الأسرى الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل. وفي المقابل، سيوقف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في غزة لمدة أسبوع ويسمح بدخول مساعدات إنسانية إضافية إلى القطاع.

وقال الصحيفة نقلا عن مصادر إن المحادثات ستشمل للمرة الأولى ممثلين عن منظمة الجهاد الإسلامي.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم، إن وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الأسرى هو "شيء نود بشدة أن نراه يحدث".

وقال متحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي إن الحركة تريد من إسرائيل تنفيذ وقف إطلاق النار قبل بدء المفاوضات، وأنه يتعين عليها إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم.