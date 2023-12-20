بالصور.. توافد نجوم الفن على مهرجان الجونة السينمائي

توافد نجوم الفن على مهرجان الجونة السينمائي، وذلك في دورته السادسة، ويضم المهرجان 23 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلمًا في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة.

وتقام دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عـرض مجموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.

وحرص مجموعة من النجوم على تلبية دعوة العشاء الذى نظمه مهرجان الجونة السينمائى في دورته السادسة، لجمع تبرعات للمساعدات الإنسانية في غزة بالتنسيق جمعية الهلال الأحمر المصري.

جاء فى مقدمة هؤلاء النجوم يسرا، إلهام شاهين، أمير المصري، بشري، المخرج الفلسطيني رشيد المشهراوي، أحمد حاتم، انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة، المخرجة ماريان خوري، كما حضر كل من غالية بنعلي، فرح الديباني، طه دسوقي وزوجته، المخرج حسام الحسيني، صدقي صخر، أسماء جلال، هنا شيحة، داليا شوقي، امير عيد، محمد فراج وبسنت شوقي.

IMG-20231220-WA0053

IMG-20231220-WA0052

IMG-20231220-WA0051

IMG-20231220-WA0049

IMG-20231220-WA0050

IMG-20231220-WA0048

IMG-20231220-WA0047

IMG-20231220-WA0046

IMG-20231220-WA0045

IMG-20231220-WA0044

IMG-20231220-WA0043

IMG-20231220-WA0042

IMG-20231220-WA0041

IMG-20231220-WA0040

IMG-20231220-WA0038

IMG-20231220-WA0039

IMG-20231220-WA0037

IMG-20231220-WA0035

IMG-20231220-WA0036

IMG-20231220-WA0034

IMG-20231220-WA0032

IMG-20231220-WA0029

IMG-20231220-WA0033

IMG-20231220-WA0030

IMG-20231220-WA0031

IMG-20231220-WA0028

IMG-20231220-WA0027

IMG-20231220-WA0026

IMG-20231220-WA0025

IMG-20231220-WA0024