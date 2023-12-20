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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالصور.. توافد نجوم الفن على مهرجان الجونة السينمائي

توافد نجوم الفن على
توافد نجوم الفن على مهرجان الجونه السينمائي
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توافد نجوم الفن على مهرجان الجونة السينمائي، وذلك في دورته السادسة، ويضم المهرجان 23 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلمًا في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة.

وتقام دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عـرض مجموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.

وحرص مجموعة من النجوم على  تلبية دعوة العشاء الذى نظمه مهرجان الجونة السينمائى في دورته السادسة، لجمع تبرعات للمساعدات الإنسانية في غزة بالتنسيق جمعية الهلال الأحمر المصري. 

جاء فى مقدمة هؤلاء النجوم يسرا، إلهام شاهين، أمير المصري، بشري، المخرج الفلسطيني رشيد المشهراوي، أحمد حاتم، انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة، المخرجة ماريان خوري، كما حضر كل من غالية بنعلي، فرح الديباني، طه دسوقي وزوجته، المخرج حسام الحسيني، صدقي صخر، أسماء جلال، هنا شيحة، داليا شوقي، امير عيد، محمد فراج وبسنت شوقي.

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احداث غزة السينما الفلسطينية مهرجان الجونة السينمائي مسابقة الافلام الروائية الطويلة