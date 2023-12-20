وزير إماراتي: العلاقات العربية الروسية حققت تقدمًا كبيرًا في عدة مجالات

أكدت الإمارات أن العلاقات العربية الروسية حققت تقدمًا كبيرًا في مجالات عديدة بفضل التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين، مشيرة إلى أن هناك المزيد من الفرص المتاحة التي يمكن الاستفادة منها لتعزيز وتطوير علاقات الصداقة والشراكة.

جاء ذلك خلال كلمة، خليفة شاهين المرر، وزير دولة، رئيس وفد الإمارات المشارك في اجتماع الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي على المستوى الوزاري والذي عقد، اليوم الأربعاء، بمدينة مراكش المغربية، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوضح المرر أن هذا الاجتماع ينعقد في إطار الرغبة المشتركة في تعزيز وتطوير العلاقات بين الدول العربية وروسيا والدفع بها إلى آفاق أرحب.