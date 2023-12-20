طفلة في الثامنة تتوج كأفضل لاعبة شطرنج أوروبية

في مسابقة بطولية دخلت تلميذة بريطانية تاريخ لعبة الشطرنج بعد فوزها بجائزة في بطولة قارية، قبل أن تتجاوز 8 سنوات من عمرها.

حصلت الطفلة بودهانا سيفاناندان، من هارو في شمال غرب لندن، على لقب أفضل لاعبة في بطولة أوروبا للشطرنج التي أقيمت في زغرب، كرواتيا.

بدأت بودهانا لعب الشطرنج عندما كانت في الخامسة من عمرها فقط، أثناء الوباء، وتقول إنها تريد أن تصبح أصغر لاعبة إنجليزية تفوز بميدالية ذهبية أولمبية، وأن تفوز في النهاية بلقب عالمي.

تفوقت بودهانا على أول لاعبة دولية كانت مدربة منتخب إنجلترا للسيدات، وتدعى لورين دكوستا وتبلغ من العمر 39 عاما، في الجولة قبل الأخيرة، قبل أن تتعادل مع بطلة رومانيا فلاديسلاف نيفدنيتشي، البالغة من العمر 54 عاما، في الجولة الأخيرة.

وقالت إيرينا بولماجا، الأستاذة الدولية الرومانية والمعلمة الكبرى التي شاركت في المسابقة، إن النتائج مدهشة لطفلة في مثل هذا العمر.

من جهته، كتب لورانس ترينت، معلق الشطرنج والأستاذ الدولي، على موقع "إكس": "إن بودهانا سيفاناندان من أعظم المواهب التي شهدتها في الذاكرة الحديثة. إنها تلعب بنضج، إنها مذهلة حقا".



وأضاف "ليس لدي أدنى شك في أنها ستكون أعظم لاعبة في إنجلترا، وعلى الأرجح واحدة من أعظم اللاعبات في تاريخ الشطرنج".

وامتدح دومينيك لوسون، رئيس الاتحاد الإنجليزي للشطرنج، في تصريح لصحيفة التايمز، أداء الطفلة السريع، ووصفها بأنها ظاهرة في عالم الشطرنج.

وقال والد الطفلة متحدثا عن تجربتها: "لقد بدأت لعبة الشطرنج بالصدفة، وكانت فضولية ومهتمة، لذلك بدأت بأخذها في جولة إلى اتحاد الشطرنج الإنجليزي، ومن هناك بدأنا الذهاب إلى العديد من البطولات، إنها تحب ذلك وتحب السفر أيضا".

يذكر أن بودهانا لبت دعوة إلى "داونينغ ستريت" هذا الصيف، وشوهدت وهي تلعب الشطرنج مع ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.