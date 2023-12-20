إيلون ماسك ينوي تحويل مركبات "سايبر تراك" إلى قوارب

تم إطلاق سيارة "سايبر تراك" من تيسلا في نهاية شهر نوفمبر، وتتميز بأنها أسرع من سيارة بورش 911، وأبوابها مضادة للرصاص والعديد من الديكورات المختلفة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قام مالك شركة تيسلا، إيلون ماسك، بالترويج لنموذج مستقبلي لسيارة "سايبر تراك"، سيسمح لها بخوض المياه كالقوارب تماما.

وقال ماسك في منشور على "إكس": "سنقدم تعديلات تمكن مركبة سايبر تراك من اجتياز ما لا يقل عن 100 متر من المياه كالقوارب، في الغالب سنحتاج فقط إلى ترقية أقفال أبواب المقصورة".

وعلى الرغم من هذا الإعلان، فإن المراقبين يشككون بأن يرى هذا المشروع النور في وقت قريب، وذلك بسبب التأخيرات التي شهدتها شركة تيسلا في إطلاق نماذجها في الماضي.

كما يقول منتقدو هذه الخطوة، إن امتلاك سيارة تتحول لفترة وجيزة إلى قارب لا يخدم أي غرض عملي على الإطلاق، وبالنسبة لماسك لا يكون التطبيق العملي عادة على رأس قائمة أهدافه، وفق ما نقل موقع ماشابل الإلكتروني.