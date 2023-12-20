الدوري الإسباني.. برشلونة يفوز على ألميريا بشق الأنفس

حقق فريق برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، فوزًا صعبًا على ضيفه ألميريا بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مونتجويك، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وفاز الفريق الكتالوني على ألميريا بشق الأنفس، بعدما عاد الأخير في نتيجة المباراة أكثر من مرة، ولكن سيرجي روبيرتو قائد البلوجرانا كان له رأيًا آخرًا.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين، حيث افتتح البرازيلي رافينيا التهديف لكبير الكتلان في الدقيقة 33، ثم أحرز ليوناردو بابتيستاو هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، وضع سيرجي روبيرتو البرسا في المقدمة من جديد بهدف ثان في الدقيقة 60، قبل أن يدرك إدجار جونزاليز التعادل لفريق ألميريا في الدقيقة 71.

وعاد سيرجي روبيرتو ليسجل هدف الفوز لفريق برشلونة في الدقيقة 83 من صناعة البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وبتلك النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد ألميريا عند 5 نقاط في المركز الـ20 الأخير في الترتيب.