بنتك بتدلع.. ننفرد بنشر التحقيقات في واقعة وفاة طالبة بسبب حقنة مضاد حيوي.. مستند

تنفرد "البوابة نيوز" بنشر التحقيقات في القضية رقم 3047 لسنة2023 جنح التبين، في واقعة وفاة طالبة ثانوي تدعي مني عبد الجابر، بسبب حقنة مضاد حيوي.

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية رقم 3047 لسنة 2023 جنح التبين، والمتهم فيها طبيب صيدلي وعاملة بذات الصيدلية، والذين تسببا في وفاة طفلة بسبب إعطائها حقنة مضاد دون إجراء اختبار حساسية لها.

وأقرت ابتسام ثابت، والدة المجني عليها خلال التحقيقات بقيامها باصطحاب كريمتها إلي صيدلية المشكو في حقه وذلك بناء علي توصية من أحد الأطباء بمستشفي السيد جلال وذلك لتلقي عقار مضاد حيوي يمسي "تريكسامارك 1 م" وذلك عقب إجراء اختبار حساسية لها، إذ أن المجني عليها تعاني من حصوات علي الكلي، وتم تحديد لها جلسة لتفتيت تلك الحصوات، الا انه تبين وجود صديد والتهاب شديد مما تعذر معه اجراء العملية، وعليه تم التوصية بتلقي العلاج انف البيان "المضاد الحيوي" بعدد ثلاث جرعات.

وعليه اصطحبت المجني عليها لصيدلية المتهم لتلقي ذلك العلاج وتقابلت مع المدعوة "كريمة.ع"، العاملة بالصيدلية واعطائها وصفة العلاج الموصي بها من مستشفي السيد جلال، وقامت الاخيرة بالتأكيد علي اجراء اختبار الحساسية لنجلتها، الا انها قامت بحقن المتوفاة بالعضل بالعقار الموصي به دون أن تقوم بإجراء اختبار الحساسية، وفي غضون مدة خمسة دقائق ظهرت علي المتوفاة اعرضا احمرار بالجلد والعين وتشنجات، فاستغاثة والدة المجني عليها بالعاملة، إلا ان كان رد فعلها "بنتك بتدلع مفهاش حاجه" ونكلت عن مساعدتها، وعليه اصطحبتها والدتها إلي مستشفي التبين المركزي، إلا قد وفاتها المنية فور وصولها.