"الموافي" يفوز بالمركز الأول لجائزة الأمن الغذائى العربى لعام 2022

حصل الدكتور حمدى الموافى رئيس البرنامج القومي لتطوير الأرز الهجين بوزارة الزراعة حصل على المركز الأول للجائزة السنوية للأمن الغذائي العربي والتي ينظمها إتحاد مجالس البحث العلمى العربية ورئيس المركز القومي للبحوث الزراعية .

وتسلم الموافي الجائزة اليوم من الدكتور عبدالمجيد بن عمارة الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمى العربية وحضور د عمرو سلامة امين عام اتحاد الجامعات العربية والدكتور محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمي والدكتور إبراهيم الدخيرى رئيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية والدكتور حسين درويش رئيس المركز القومى للبحوث .

وأعرب موافى عن سعادته بالفوز بالجائزة والتى تتويجاً لجهوده في مجال البحث العلمي الزراعى والإبتكار و إستنباط الأصناف والهجن و السلالات على مدار سنوات طويلة.

وتوجه بالشكر لاتحاد مجالس البحث العلمى العربية كما توجه بالشكر الى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والى قيادات مركز البحوث الزراعية على دعمه المستمر في ابحاثه العلمية التطبيقية

وأضاف الموافى أن بحثه الفائز بالمركز الأول كان حول المشروع القومى لتطوير إنتاج الأرز الهجين و الأرز السوبر تحت ظروف ندرة المياه و التغيرات المناخية.

وقال الموافي إنه تم رصد ثلاث جوائز سنوية تحت إسم : الجائزة السنوية للأمن الغذائي العربي ، و مجالاتها هى:

_ جائزة المشاريع الناشئة - مقدمة من إتحاد مجالس البحث العلمى العربية.

_ جائزة المبادرات الوطنية الرائدة فى مجال الأمن الغذائى مقدمة من إتحاد الجامعات العربية.

_ جائزة البحث العلمي و الدراسات فى مجال الأمن الغذائى - مقدمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية .

تم تكوين لجنة من الجهات الثلاث لمتابعة إجراءات الجائزة و بلغ عدد الملفات المقدمة للمنافسة على الجائزة (185) ملف من عشر دول عربية

كلفت اللجنة عدد من المحكمين المتخصصين حسب مجالات الجائزة لتقويمها بناءأ على معايير متفق عليها تمثلت فى : (أهمية الموضوع للأمن الغذائي العربي ، إمكانية التطبيق ، المنهجية و الجودة العلمية) .

ويذكر ان الموافي قام بتسجيل حوالى خمسة عشرة تركيب وراثى جديد ما بين هجين و صنف و سلالات أبوية أمهات و أباء لإنتاج تراكيب جديدة مختلفة من الأرز السوبر والبسمتي والطرز العملاقة.

كما يذكر ان الموافى كان قد حصل ايضا على الجائزة الذهبية من معرض جنيف الدولى للابتكارات لعام ٢٠٢١.