"مستقبل وطن" يُكرم أعضاء غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية من أمانة العمال والفلاحين المركزية

نظمت أمانة العمال والفلاحين المركزية، بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب سيد نصر، احتفالية خاصة لتكريم الأمناء المساعدين وأعضاء غرفة عمليات أمانة العمال والفلاحين، التي تولت على مدار 3 أيام متابعة سير الانتخابات الرئاسية على مستوى المحافظات.

جاء ذلك بحضور، النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد للحزب، والأمناء المساعدين للأمانة، ومشاركة أكثر من 145 شخص، في مقر الأمانة العامة للحزب.

وفي بداية كلمته، وجه النائب أحمد عبد الجواد، الشكر والتقدير لجميع أعضاء غرفة العمليات، مؤكدًا أن حزب مستقبل وطن صنع ملحمة حقيقية في الانتخابات الرئاسية دعمًا للدولة المصرية والقيادة السياسية، كما أنه كان على قدر المسئولية الضخمة الملقاة على عاتقه.

ومن جانبه، قال النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد بحزب مستقبل وطن، إن الانتخابات الرئاسية شهدت مشاركة غير مسبوقة خاصة في المحافظات الحدودية، فضلا عن تنوع في شريحة الناخبين.

وبدوره، وجه النائب سيد نصر، أمين العمال والفلاحين المركزية بحزب مستقبل وطن، الشكر لقيادات حزب مستقبل وطن على جهدهم الكبير خلال العملية الانتخابية، مؤكدا أن غرفة عمليات الأمانة، لم ترصد أي تجاوزات أو مخالفات تمس سلامة ونزاهة العملية الانتخابية داخل اللجان أو خارجها.

وفي نهاية الاحتفالية، حرص المشاركون على التقاط الصور التذكارية، بالإضافة إلى تكريم كافة المشاركين في غرفة عمليات أمانة العمال والفلاحين المركزية خلال الانتخابات الرئاسية.