برومو "الإسكندراني" يحقق 16 مليون مشاهدة في 24 ساعة

حقق برومو فيلم “الإسكندراني” من بطولة أحمد العوضي، إجمالي مشاهدات بلغت 16 مليون مشاهدة عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحه بـ24 ساعة فقط.

وحقق البرومو التشويقي للفيلم على حساب الفنان أحمد العوضي بموقع فيسبوك، 10 مليون مشاهدة في 24 ساعة، حيث لاقى تفاعلا كبيرًا من الجمهور عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

بينما حقق برومو فيلم الإسكندراني عبر موقع التيك توك 3 مليون مشاهدة أيضًا في 24 ساعات، بجانب تفاعل الجمهور بالمشاركة في نشر البرومو بشكل كبير على التيك توك.

ولقى البرومو العديد من التعليقات الايجابية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث حصد البرومو 3 مليون مشاهدة في 24 ساعة، حيث تحمس البعض لرؤية الفيلم المقرر عرضه في جميع سينمات مصر في 4 يناير.

ويعتبر فيلم الإسكندراني أول عمل سينمائي من بطولة الفنان أحمد العوضي، لذا تترقب شريحة عريضة من الجمهور طرح العمل لرؤية العوضي خارج عباءة الدراما التلفزيونية.

ويشارك في فيلم "الإسكندراني" بجانب الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة، مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبد الله، وغيرهم، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

وحددت الشركة المنتجة يوم 4 يناير المقبل، موعدًا لطرح الفيلم بدور العرض في مصر ضمن موسم الأفلام الشتوية واحتفالات رأس السنة الميلادية، ومن المقرر عرضه في عدد من دول الخليج في 11 يناير المقبل.