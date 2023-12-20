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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النائب العام يؤكد أهمية الحرص على كفالة حقوق المواطنين وحفظ كرامتهم وقيمهم

جانب من المراسم
جانب من المراسم
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أكد النائب العام المستشار محمد شوقي، أهمية أن يحرص أعضاء النيابة، بمختلف درجاتهم، على كفالة حقوق المتعاملين مع النيابة العامة، وضمان معاملتهم بما ينبغي لهم من احترام يحفظ لهم كرامتهم وقيمتهم.

وجاء ذلك خلال لقاء عقده اليوم المستشار محمد شوقي مع عدد من أعضاء النيابة العامة، بدائرتي نيابتي استئناف قنا وطنطا، في إطار حرصه على التواصل المباشر معهم، والاستماع لأفكارهم في شأن تطوير العمل بالنيابة.

وأشار النائب العام إلى أن أعضاء النيابة العامة هم الركيزة الأساسية والعنصر الأهم في منظومة عمل النيابة وثروتها الحقيقية، مشددًا على حرصه على توفير جميع ما يحتاجه أعضاء النيابة لانتظام وحسن سير العدالة.

استئناف أعضاء النيابة المستشار محمد شوقي حقوق المواطن