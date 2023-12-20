ننفرد بنشر تقرير الطب الشرعي في واقعة اتهام فتاة لوالدها باغتصابها في التبين.. مستند

حصلت “البوابة نيوز” علي تقرير الطب الشرعي النهائي في واقعة اتهام فتاة باعتداء والدها الجنسي عليها.

وكشف تقرير الطب الشرعي النهائي في واقعة قيام طالبة في الثانوية العامة باتهام والدها بالاعتداء الجنسي عليها أثناء نومها بمنطقة التبين، جنوب محافظة القاهرة، عن مفاجأة حول الواقعة.

وجاء بنتيجة التقرير انه بإجراء الكشف الطبي الشرعي الظاهري علي المجني عليها "فريدة.م.م"، 17 سنة، تبين انها متوسطة القامة والبنية وبوجه عام تبدو بحالة عادية ووعي إدراك سليمين، وبفحصها موضعيا من قبل تبين الأعضاء التناسلية والخارجية بشكل وحجم طفولي وخالي من أي إصابات أو تمزقات حديثة أو قديمة أو تكدمات ولم نتبين ثمة آثار إصابية بأعلي أنسجة الفخذين.

وأكد الرأي النهائي للطبيب الشرعي مجري الكشف انه مما سبق وتقدم وبعد الاطلاع علي مذكرة النيابة العامة وإجراء الكشف الطبي الشرعي علي المجني عليها، تبين الآتي: بالكشف الظاهري علي القبل تبين خلو غشاء البكارة من أية تمزقات قديمة أو حديثة وأن المذكورة بكرا حتي وقت كشفنا عليها.

وبالكشف الموضعي علي الدبرلم نتبين ثمة آثار اصابية تشير إلي حدوث لواط حديث أو قديم.

تعود الواقعة بورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة التبين، من فتاة تدعى "فريدة.م"، في المرحلة الثانوية، مفاده تعرضها للاعتداء الجنسي من قبل والدها أثناء نومها.

وأفادت المجني عليها خلال البلاغ أنها كانت تقيم بصحبة والدتها بعد انفصالها عن والدها، بمحافظة الشرقية، ولكن حدث خلافات بينها وبين والدتها، وقررت الذهاب لوالدها، ولكنها فؤجت به يعتدي عليها جنسيا أثناء النوم، وعندما شعرت به واستيقظت قام بإجبارها على إمضاء إيصالات أمانة لتهديدها بها في حال أبلغت عنه الشرطة.

وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبعمل التحريات أمكن التوصل لصحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.