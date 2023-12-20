مصطفى محمد بديلًا مع نانت أمام ليون بالدوري الفرنسي

أعلن جوزلين جورفينيك، المدير الفني لفريق نانت، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة أولمبيك ليون، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

ويحل فريق نانت، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره ليون بملعب جروباما، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويجلس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء الكناري في مواجهة ليون، بعدما شارك في مباراتين أساسيًا تحت قيادة جورفينيك المدرب الجديد لفريق نانت.

وسجل مصطفى محمد 6 أهداف مع نانت في الدوري الفرنسي حتى الآن، ينافس بها على لقب هدافي المسابقة مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وأكور أدامز مهاجم مونبلييه.

ويحتل نانت، المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 18 نقطة، بينما يأتي ليون في المركز السادس عشر وفي رصيده 13 نقطة.

تشكيل نانت لمواجهة ليون

حراسة المرمى: لافونت

خط الدفاع: دوفيرن - كاستاليتو - كومرت - كينتونزي

خط الوسط: ميرلين - تشيرفيلا - فلورنت مولت

وفي الهجوم: دوجلاس - ماتياس أبلين - موسيس سيمون.