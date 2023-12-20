الدنمارك: سنكون جزءا من تحالف التصدي للهجمات في البحر الأحمر

أصدرت وزارة الدفاع الدنماركية اليوم الأربعاء بيانًا عبر البريد الإلكتروني أكدت فيه قرار الدنمارك بالانضمام إلى التحالف البحري الدولي الجديد الذي شكّلته الولايات المتحدة لمواجهة الهجمات في البحر الأحمر، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

سابقًا، أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن بدء عملية متعددة الجنسيات لحماية حركة التجارة في البحر الأحمر، ردًا على سلسلة من الهجمات الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيرة التي نفذها الحوثيون في اليمن.

وأشار أوستن، الذي يقوم حاليًا بزيارة للبحرين، المضيف للأسطول البحري الأمريكي في الشرق الأوسط، إلى مشاركة دول متعددة في هذا التحالف بما في ذلك بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشل وإسبانيا. أكد أنهم سينفذون دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وأوضح أوستن في بيانه: "هذا تحدي دولي يتطلب تعاونًا جماعيًا. ولهذا السبب، أعلن اليوم عن إطلاق عملية "حارس الازدهار"، وهي مبادرة أمنية دولية جديدة تجمع عدة دول في جهد مشترك".