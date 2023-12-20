موقف محمد صلاح.. تشكيل ليفربول لمواجهة وست هام بكأس كاراباو

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة وست هام يونايتد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

ويستضيف فريق ليفربول، اليوم الأربعاء، نظيره وست هام على ملعب أنفيلد، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد صلاح على مقاعد بدلاء الريدز، حيث يقود هجوم الفريق الثلاثي: هارفي إيليوت، كودي جاكبو، وداروين نونيز.

وشارك محمد صلاح في تعادل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في كلاسيكو إنجلترا، الذي انتهى بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول لمواجهة وست هام

حراسة المرمى: كيليهير

خط الدفاع: جو جوميز - كوانساه - فان دايك - تسيميكاس

خط الوسط: إيندو - سوبوسلاي - كورتيس جونز

وفي الهجوم: هارفي إيليوت - كودي جاكبو - داروين نونيز.