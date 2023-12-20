200 مليون وحدة حجم شحنات هواتف ريلمي الذكية عالمياً

أعلنت ريلمي، العلامة التجارية للهواتف الذكية، عن تجاوز شحنات هواتفها الذكية العالمية لأكثر من 200 مليون وحدة. وبذلك، أصبحت ريلمي خامس أسرع علامة تجارية في العالم تحقق هذا الرقم، حيث نجحت في الوصول إلى 100 مليون شحنة في عام 2021 فقط.

تمكنت ريلمي، التي دخلت سوق الهواتف الذكية عام 2018، من تحقيق هذا النجاح رغم التحديات المتزايدة في سوق المنافسة التي تضم أكثر من 701 علامة تجارية. حيث أصبحت الآن من بين أفضل عشرة بائعين على مستوى العالم لمدة خمس سنوات متتالية.

نجحت ريلمي في تحقيق مبيعات تجاوزت 100 مليون مستخدم حول العالم في 37 شهرًا فقط.

تعتبر الاستراتيجية الجديدة "أفضل ببساطة"، التي تركز على تبسيط خط إنتاجها وتقديم منتجات رائدة في مجالات العرض والتصوير الفوتوغرافي والألعاب والشحن، إضافة مهمة للرؤية الاستباقية للشركة.



في عام 2024، تعتزم ريلمي زيادة استثماراتها في البحث والتطوير بنسبة كبيرة وتعزيز قدراتها التكنولوجية بنسبة 470٪.

ستركز الشركة على تحقيق إنجازات في مجالات التصوير والألعاب والعرض والشحن، بالتعاون مع أكثر من 33 شريكًا عالميًا. تأكيدًا على التزامها، قال سكاي لي، المؤسس والرئيس التنفيذي لريلمي، إن "عصر التطوير في صناعة الهواتف الذكية قد انتهى، وستكون الخطوات المستقبلية أكثر صعوبة ولكن كل خطوة ستقرب ريلمي من وجهتها التالية".

وقد اكدت غادة يحيى، مديرة العلاقات العامة والاتصالات بشركة ريلمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الذكرى الخامسة للعلامة التجارية، علي انتهاء عصر "Elevator-style" في صناعة الهواتف وبهذا، تتمكن realme من الاقتراب أكثر من الوجهة التي تسعى إليها. وبالتالي، يتم إنشاء المزيد من المعجزات التي تجعل realme تتألق بين المنافسين في الصناعة.

يُعد هذا الإنجاز استمرارًا لتفوق ريلمي في الأسواق الناشئة، حيث تتجاوز حصتها السوقية (88%)، ويظهر التفاعل المستمر مع المستخدمين والتزام الشركة بالابتكار كعوامل رئيسية في هذا النجاح.

