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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإسباني.. ألميريا يفرض التعادل على برشلونة في الشوط الأول

مباراة برشلونة وألميريا
مباراة برشلونة وألميريا
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فرض فريق ألميريا، التعادل الإيجابي على مضيفه برشلونة بهدف لمثله، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب مونتجويك، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

تقدم البرازيلي رافينيا للبلوجرانا في الدقيقة 33، ثم أحرز ليوناردو بابتيستاو هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 41، في كرة أثارت جدلًا تحكيميًا كبيرًا بداعي التسلل.

وتراجعت نتائج الفريق الكتالوني في الفترة الأخيرة، حيث بدأت بخسارة من جيرونا، ثم هزيمة من رويال أنتويرب البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، وأخيرًا التعثر بالتعادل مع فالنسيا في الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، بينما يتذيل ألميريا الترتيب بـ5 نقاط.

وبدأ برشلونة، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: إينياكي بينيا

خط الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجي روبيرتو - إلكاي جوندوجان - فيرمين لوبيز

وفي الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - جواو فيليكس

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