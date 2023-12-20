"مياه الفيوم" توقيع عقد مشروع توسعات وتحديث محطة معالجة صرف صحي قحافة

وقع المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بمكتبه بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة، عقد مشروع توسعات وتحديث محطة معالجة الصرف الصحي بقحافة بطاقة إنتاجية ٢٠ ألف م٣ يومي ضمن برنامج مشروع توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والبنك الأوروبي للاستثمار (EIP) ومرفق الاستثمار في الجوار التابع للاتحاد الأوروبي (NIF).

وفي السياق أفاد المهندس محمد عبد الجليل النجار أن الشركة تسعى بشكل دائم للتوسع في توصيل خدمات الصرف الصحي بجميع القرى والمناطق المحرومة من الخدمة وتطويرها والعمل على عدة محاور من أجل مد خدمات الصرف الصحي بجميع مراكز المحافظة.

جدير بالذكر أن برنامج مشروع توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم يهدف إلى القضاء على أثر التلوث البيئي ببحيرة قارون ومد خدمات الصرف الصحي لـ ٥٧ قرية بالمحافظة والحفاظ على مواردنا المائية والبيئة من التلوث وتحسين نوعية الحياة الصحية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.