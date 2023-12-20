جامعة أسيوط تشهد انطلاق فعاليات المؤتمر التقني Devfest'23

انطلق اليوم الأربعاء ٢٠ من ديسمبر، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، فعاليات المؤتمر التقني Devfest'23،؛ بمشاركة جامعة أسيوط؛ للعام الثانى على التوالى، بقاعة الدكتور محمد رأفت محمود، بالمبنى الإدارى بالجامعة.

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص جامعة أسيوط على توفير فرص تدريب متميزة؛ لطلاب، وخريجى الجامعة؛ للتعريفهم بأحدث التقنيات فى العصر الحالي، وتنظيم فعاليات تضم نخبة من التقنيين، والمطوّرين، والخبراء؛ فى مجالات الذكاء الإصطناعى، والتكنولوجيا الرقمية، وريادة الأعمال، مما يخلق بيئة للتعلم، والنمو، والمعرفة؛ مشيداً بالنجاح الكبير الذى حققته النسخة الأولى للمؤتمر بجامعة أسيوط Devfest'22، والتى أظهرت ما تتميز به الجامعة من كوادر علمية، قادرة على مواكبة التقنيات التكنولوجية الحديثة على مستوى العالم.

وفى كلمته، أكد الدكتور أحمد عبد المولى، على ما توليه الجامعة من اهتمام خاص بالثورة الرقمية والتكنولوجية، وحرصها على تسخير كافة إمكانياتها العلمية والبشرية؛ من أجل تعزيز قدرات الشباب، وتنمية مهاراتهم التكنولوجية، واكتشاف المواهب المتميزة ورعايتها؛ من أجل تعزيز جهود الدولة المصرية الهادفة إلى تحقيق التحول الرقمي، وخلق بيئة متطورة على أساس علمي ومعرفة؛ لتحقيق رؤية مصر 2030 ودفع عجلة التنمية المستدامة.

وأشارت الدكتورة تيسير حسن عميد كلية الحاسبات والمعلومات، إلى أن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر تشمل عدة جلسات علمية والتى حاضر بها، نحو (11) متحدث في المجالات التكنولوجية المختلفة، كما تضمنت الفعاليات أيضاً 8 ورش عمل حول؛ Mobile Development و AI و cybersecurity و Business؛ هذا إلى جانب معرض للشركات المحلية،والدولية، بالإضافة إلى تقديم عدد من المنح وفرص تمويل للشركات الناشئة .

وأضافت عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، أن اليوم الثانى ؛ يتضمن مسابقة حول الإبتكار والتميز DevHack؛ وهى مسابقة يتنافس خلالها المطورين لمدة ٢٤ ساعة؛ على حل مشكلة من مشكلات المجتمع؛ باستخدام تقنية من تقنيات جوجل الحديثة، وتقدم المسابقة جوائز مالية تصل إلي( 15 ألف جنيه) للفائزين بالثلاثة مراكز الأولى.

