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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

للتواصل المباشر وإتاحة الفرصة.. النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة

النائب العام
النائب العام
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التقى المستشار محمد شوقي النائب العام بأبناءه من أعضاء النيابة العامة يأتي ذلك في ضوء حرص  المستشار النائب العام، على التواصل المباشر مع أبنائه من أعضاء النيابة العامة، وإتاحة الفرصة لهم، ليكونوا على تواصل دائم معه.

فالتقى اليوم الأربعاء الموافق العشرين من ديسمبر عام ٢٠٢٣، عددًا من أعضاء النيابة العامة، بدائرة نيابة استئناف قنا، بمختلف درجاتهم، من درجة معاون نيابة وحتى درجة رئيس نيابة. وقد عرضوا على النائب العام خلال اللقاء آلية مباشرتهم لأعمالهم، وأفكارهم في تطوير العمل بالنيابة العامة، فاستمع لهم ووجههم إلى الحرص على كفالة حقوق المتعاملين مع النيابة العامة، وضمان معاملتهم بما ينبغي لهم من احترامٍ يحفظ لهم كرامتهم وقيمتهم.

يأتي ذلك إيمانًا من النائب العام بأن  أعضاء النيابة العامة هم الركيزة الأساسية، والعنصر الأهم في منظومة عمل النيابة العامة، وثروتها الحقيقية. وفي الختام أكد على توفير جميع ما يحتاجه الأعضاء لانتظام وحسن سير العدالة، والاهتمام البالغ بوجود حلقـة تواصل مباشرة دون رقيب أو وسيط، بينه وبينهم.
كان النائب العام قد التقى من قبل، عددًا من أعضاء النيابة العامة، بدائرة نيابة استئناف طنطا، وقد أكد عزمه على عقد مزيد من اللقاءات مع أبنائه بمختلف النيابات.

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أعضاء النيابة استئناف المستشار محمد شوقي