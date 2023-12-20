مرموش على رأس تشكيل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ

أعلن دينو توبمولر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الألماني.

ويستضيف فريق آينتراخت فرانكفورت، اليوم الأربعاء، نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ على ملعب دوتش بانك بارك، إذ تنطلق المباراة في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد مرموش على رأس تشكيل فرانكفورت أمام مونشنجلادباخ، حيث يقود الهجوم رفقة ماريو جوتزه والجزائري فارس شعيبي.

وغاب عمر مرموش عن المباراتين السابقتين لفريقه، بسبب إصابته بنزلة برد، أبعدته عن لقاء أبردين في دوري المؤتمر الأوروبي، وباير ليفركوزن في الدوري الألماني.

ويحتل فريق آينتراخت فرانكفورت، المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 21 نقطة، بينما يأتي بوروسيا مونشنجلادباخ في المركز الحادي عشرة وفي رصيده 17 نقطة.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ

حراسة المرمى: كيفين تراب

خط الدفاع: توتا - روبين كوخ - ويليام باتشو

خط الوسط: إيريك إيبيمبي - إلياس سخيري - ماريو جوتزه - فيليب ماكس

وفي الهجوم: كناوف - عمر مرموش - فارس شعيبي.