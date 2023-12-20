الدوري الألماني.. هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام فولفسبورج

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة فولفسبورج، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الألماني.

ويحل فريق بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره فولفسبورج بملعب فولكسفاجن أرينا، حيث ينطلق اللقاء في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الدولي الإنجليزي هاري كين، هجوم الفريق البافاري رفقة ليروى ساني، جمال موسيالا، وتوماس مولر.

ويغيب الفرنسي كينجسلي كومان والمغربي نصير مزراوي، بجانب سيرج جنابري للإصابة، فضلًا عن انضمام جوشوا كيميش لقائمة المصابين.

ويحتل بايرن ميونخ، وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 35 نقطة، خلف باير ليفركوزن المتصدر بفارق 4 نقاط، ولكن للبايرن مباراة مؤجلة أمام يونيون برلين، بينما يأتي فولفسبورج في المركز التاسع وفي جعبته 19 نقطة.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة فولفسبورج

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: كونراد لايمر - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: ألكسندر بافلوفيتش - رافائيل جوريرو - توماس مولر

وفي الهجوم: جمال موسيالا - هاري كين - ليروى ساني.