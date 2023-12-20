الأونروا: 2023 العام الأكثر دموية في الضفة الغربية

قال كاظم أبو خلف الناطق باسم الأونروا في الضفة الغربية، إن هذا العام يعد الأكثر دموية في الضفة الغربية، حيث فاق عدد الضحايا منذ 7 أكتوبر عدد الضحايا في الضفة خلال العام الماضي بأكمه.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من القدس مع الإعلامي أحمد بشتو في برنامج "منتصف النهار" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تحاصر القطاع وتستهدف البنية التحتية، وتحاول تجفيف منابع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.

وأوضح أن أونروا هي أكبر مؤسسة إنسانية في غزة، ولا يمكن إنقاذ الوضع المتردي هناك إلا إذا عملنا بكل طاقتنا، وقد سقط العديد من الموظفين في أونروا بين ضحايا القصف الإسرائيلي.

وذكر أن مقدمي الخدمات في وكاة الغوث لا يعنيهم ما يحاول الإسرائيليون فعله لكن يعنيهم المدنيون، وماتزال لدينا قنوات اتصال مع فرنسا ومع كل أوروبا، والعالم اليوم مازال ينظر إلى مقدمي الخدمة في الوكالة باعتبارها مؤسسة مهمة جدا.



