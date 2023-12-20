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الخميس 21 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في "البوابة".. الاحتلال في مأزق

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 21 ديسمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الاحتلال في مأزق
تل أبيب تسعى إلى حل.. و"حماس" و"الجهاد" تبحثان الهدنة
مفاوضات في مجلس الأمن للخروج من الأزمة
جيش الاحتلال يواصل استهداف المستشفيات
"الصحة العالمية" تحذر من أدلة على انتشار وباء خطير في القطاع
بتهمة التجسس.. بوركينا فاسو تعتقل 4 فرنسيين في واجادوجو
الدعم الأمريكي يتوقف.. الكونجرس: لن نمنح أوكرانيا ال 61 مليار دولار.. وبوتين يُهدد برد صارم على الغرب
عهد جديد.. مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة أميرًا للكويت

حماس مجلس الأمن أوكرانيا