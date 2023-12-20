اقرأ غدًا في "البوابة".. الاحتلال في مأزق

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 21 ديسمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الاحتلال في مأزق

تل أبيب تسعى إلى حل.. و"حماس" و"الجهاد" تبحثان الهدنة

مفاوضات في مجلس الأمن للخروج من الأزمة

جيش الاحتلال يواصل استهداف المستشفيات

"الصحة العالمية" تحذر من أدلة على انتشار وباء خطير في القطاع

بتهمة التجسس.. بوركينا فاسو تعتقل 4 فرنسيين في واجادوجو

الدعم الأمريكي يتوقف.. الكونجرس: لن نمنح أوكرانيا ال 61 مليار دولار.. وبوتين يُهدد برد صارم على الغرب

عهد جديد.. مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة أميرًا للكويت