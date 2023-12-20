عميد الطب البيطري الأسبق: الفيروسات لا تُعالج بالأدوية

قال الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن، وعميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، إن الفيروسات لا تتأثر بالأدوية ولا تعالج، ولا تموت بالدواء، ويكون العلاج من خلال رفع مقاومة جسم الطائر أو الإنسان، لكي يستطيع التغلب على الفيروس، وهذا ما حدث مع فيروس كورونا، حيث قام الأطباء بتدعيم مناعة الإنسان لكي يستطيع مقاومة فيروس كورونا، وهذا الأمر أيضا يُطبق مع الطيور مع الاختلاف، خاصة وأن الإنسان جسمه مُعقد، أما الطائر فجسمه بسيط للغاية.

وتابع "بسطامي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، أن رفع مناعة الطائر يكون من خلال إعطائه فيتامين "هـ" والزنك والزيوت الطبيعية، مشددًا على أن علاج الفيروسات التي تصيب الطائر لا يكون من خلال القضاء عليها، ولكن من خلال رفع مناعة الجسم.

وأضاف أن ضبط درجة حرارة عنابر الدواجن تختلف حسب عمر الدواجن؛ فعمر الكتكوت عمر يوم تتراوح درجة الحرارة ما بين 31 لـ32 درجة، وبعد أسبوع من الممكن خفض الدرجة درجة أو درجتين، وتستمر خفض درجة الحرارة كل أسبوع درجة ودرجيتين حتى 24 أو 22 وقبل البيع تستقر.



