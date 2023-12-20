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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الرئيس السيسي يؤكد لنظيره العراقي مواصلة العمل على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفيًا من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، الذي هنأ الرئيس على إعادة انتخاب السيسي رئيساً لمصر، مؤكداً حرص العراق على تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
وقد توجه الرئيس بالشكر للرئيس العراقي على هذه اللفتة الكريمة، مؤكداً مواصلة مصر العمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع العراق الشقيق في كافة المجالات، بما يعكس العلاقة الخاصة بين البلدين.

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الذي قدم التهنئة للرئيس على فوزه بولاية رئاسية جديدة، مؤكداً حرص قطر على استمرار العمل المشترك بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين.
ومن جانبه ثمن الرئيس اللفتة الكريمة من أمير دولة قطر، مؤكداً مواصلة مصر العمل لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد مصر