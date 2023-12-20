الجنايات تعاقب أب بالسجن المشدد لعرض رضيعته للبيع بمقابل مالي

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة ، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى بمعاقبة مشرف مغسلة بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيها، وبراءة زوجته لاتهامهما بخطف طفلة بالتحايل وهي حديثة الولادة من والدتها وعرضها للبيع مقابل مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيها في الشيخ زايد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "أيمن .أ" مشرف مغسلة، وزوجته "هدى .م" ربة منزل بدائرة قسم أول الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، بخطف طفلة حديثة الولادة بالتحايل، اذ استغلا عسر وعوز والدتها وعدم وجود معيل لها وأبنائها، فعرضا عليها تبنى صغيرتها الوليدة موهمين إياها بحسن رعايتها، وما أن تحصلا عليها حتى بلغوها بوفاتها ليفارقا جريمتهما محل الاتهام الثاني.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين تعاملا بالبيع في الطفلة المجني عليها مستغلين حاجة الأم، وما إن تحصلا عليها عرضوها للبيع عبر أحد حسابات التواصل الاجتماعى قاصدين الحصول على مبلغ مالى مقابل الطفلة .

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأحداث بانه حال فحص موقع التواصل الاجتماعى، رصد قيام أحد الأشخاص بعرض طفله حديثة الولادة للبيع بمقابل مادي على إحدى الصفحات، وبإجراء التحريات توصلت لقيام المتهم الأول بعرض الطفله للبيع مقابل مادى نظرا لمرور الاسرة بضائقة مالية، فتوصل معه من خلال مصدره السرى، والذى افاد رغبته الملحة في استكمال عملية البيع والشراء لطفلة حديثة الولادة بمقابل مادى قدره وعلى اثر ذلك تقابل معه المصدر السرى لإتمام البيع فكمن له وتمكن من ضبط المتهمين وبصحبتهما الطفلة الرضيعة تبلغ من العمر يومين وبمواجهتهما، قرر تحصل على الطفلة من والدتها لمرورها بضائقة مالية موهمين إياها بحسن رعاية الصغيرة وما أن تحصلا على الطفلة حتى استعملا أحد حسابات موقع التواصل الاجتماعى لعرض الطفلة للبيع مقابل مبلغ مالى .