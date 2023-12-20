الزمالك يتعادل مع ساجرادا الأنجولي ويتأهل لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي، في اللقاء الذى أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء الشوط الأول قوي ومثير وظهر الفريق الأبيض بمستوى مميز، وأضاع لاعبو الأبيض أكثر من فرصة خطيرة عن طريق أشرف روقا وأحمد زيزو وعمر جابر .

وفي الشوط الثاني تراجع الزمالك بدنيا، وأضاع الفريق الأنجولي فرص خطيرة دون النجاح في هز شباك الأبيض .

خاض الزمالك اللقاء بتشكيل يضم :

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي.

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - ناصر منسي.

وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلي 10 نقاط في صدارة المجموعة ويتأهل لربع نهائي البطولة ،وأبو سليم الليبي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وسوار الغيني رابعا بدون نقاط، وساجرادا الأنجولي ثالثا برصيد 4 نقاط .