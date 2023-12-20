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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزيرة الخارجية الإندونيسية: نبحث العمل بشكل ثنائي مع الجزائر للدفاع عن القضية الفلسطينية

ريتنو مارسودي
ريتنو مارسودي
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قالت وزيرة الخارجية الإندونيسية، ريتنو مارسودي، إنها تحدثت بشكل معمق مع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن كيفية العمل بشكل ثنائي للدفاع عن القضايا العادلة والإنسانية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال التصريح الصحفي، الذي أدلت به عقب استقبالها، اليوم الأربعاء، من قبل الرئيس الجزائري اليوم بمقر الرئاسة الجزائرية بالجزائر العاصمة.

ووصفت وزيرة الخارجية الإندونيسية العلاقات الإندونيسية-الجزائرية بالـ"قوية جدًا" على المستوى السياسي، مشيرة إلى ضرورة العمل أكثر لتعزيز التعاون في المجال الاقتصادي من خلال رفع المبادلات التجارية وتعزيز التعاون في مجال الطاقة.

كما أكدت سعي بلادها إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع الجزائر، لا سيما على الصعيد الاقتصادي.

وزيرة الخارجية الإندونيسية الرئيس الجزائري القضية الفلسطينية