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الخميس 21 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

صندوق النقد يوافق على قرض قيمته 279.7 مليون دولار لموريتانيا

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
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وافق صندوق النقد الدولي على إقراض موريتانيا 279.7 مليون دولار في أعقاب ختام الاستعراضات الأولى بموجب ترتيبات التسهيل الائتماني الموسع وتسهيل الصناديق الموسعة.

وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن مجلس الصندوق وافق على التنازل عن بعض المعايير المتعلقة بعملة البلاد.

توقع الصندوق أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 4.8٪ العام الجاري مقارنة بـ 6.4٪ في العام الماضي، بينما يبلغ التضخم 4.5٪ في نهاية العام مقارنة بـ 11٪ في العام الماضي.

وأوضح الصندوق أن برنامج موريتانيا للإصلاح الاقتصادي المدعوم من ترتيبات صندوق النقد الدولي يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز أطر السياسة المالية والنقدية، وترسيخ أسس النمو المستدام والشامل، والحد من الفقر.  

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