وكيل تعليم الجيزة يعقد اجمتاعًا مع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس

عقد أشرف سلومة وكيل وزارة التعليم بالجيزة، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام، وسحر مصطفى مدير عام الشؤون التنفيذية.

ناقش الاجتماع توصيات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التى جاءت كالتالي:

ضرورة تفعيل مجموعات الدعم للمراجعات قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام.

إقامة الدعايا اللازمة لها من قبل مديري الإدارات على صفحات العلاقات العامة والإعلام داخل الإدارات.

الاهتمام بتكثيف حصص المشاهدة داخل المدارس لما لها من أثر بالغ الأهمية في عملية التحصيل الدراسي.

الاعلان عن مواعيد البث لقناة مدرستنا 1و2و3.

ضرورة التواصل بين مديري الإدارات والوكلاء مع أولياء أمور الطلاب والعمل على حل مشاكلهم وتلببة طلباتهم.

متابعة وسائل التواصل الاجتماعي ورصد اي شكاوي والعمل على حلها من خلال التواصل الفعال.

ضرورة التاكد من جاهزية البنية التكنولوجية للامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي.

وأكد سلومة على أن دور المتابعة هو الإرشاد والدعم، والتوجيه وإزالة أي سلبيات وضرورة الاستفادة من مدارس التعليم الفني في الصيانات الخاصة بالمدارس من خلال مشروع رأس المال وتدوير رواكد الديسكات المتهالكة، توفيرًا للنفقات، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، والاهتمام بولي الأمر، واحتواء المشكلة منذ بدايتها وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي فى وحل مشاكل العنف بالإضافة إلى زيادة الندوات التثقيفية، وتفريغ الطاقة السلبية للطالب من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والموسيقية وتفعيل هذه الأنشطة بشكل إيجابي حتى تكتشف جميع المواهب لدى أبنائنا الطلاب والاهتمام بهم ليصبحوا أبطالا يمثلون وطنهم.

وتابع: والاهتمام بمديري المدارس التابعين للبرنامج الرئاسي، وتذليل الصعوبات التي تواجههم لكي نمنحهم الثقة فى إدارة صحيحة للمدارس، بالإضافة إلى الاهتمام بذوي الهمم وطلاب الدمج ومتابعة تحصيلهم الدراسي داخل المدارس والعمل على إزالة أي معوقات.