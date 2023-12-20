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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي وأردوغان يبحثان جهود وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية في قطاع غزة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال شهد قيام الرئيس التركي بتوجيه التهنئة للرئيس على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

وثمن  الرئيس هذه اللفتة الطيبة من الرئيس أردوغان. كما تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وزيادة مجالات التعاون بما يحقق مصالح الشعبين، بالإضافة إلى التباحث حول تطورات المشهد الإقليمي، خاصةً جهود وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الانسانية في قطاع غزة.

الرئيس التركي رجب طيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس عبد الفتاح السيسي