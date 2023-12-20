حقيقة انتشار متحور كورونا الجديد في مصر.. أستاذ أوبئة يوضح الأعراض

كشف الدكتور إسلام عنان، استاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، تفاصيل ظهور متحور كورونا الجديد JN.1.

وأضاف استاذ اقتصاديات الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، أن المتحور الجديد JN.1 أكثر انتشارا في الوقت الحالي ويوجد خمس الحالات في أمريكا.

وتابع عنان: “لم يظهر أى تدهور صحي في الحالات التي أصيبت بالمتحور الجديد JN.1، والمتحور الجديد نسبة تأثره من اللقاحات عالية”.

وأضاف أن نسبة الوفيات قلت 70% عن الشهر الماضي، لافتا إلى أن الإصابات ستزيد زيادة طفيفة بداية يناير المقبل؛ بالتزامن مع دخول فصل الشتاء.

واستكمل عنان أن علاج الأعراض فقط هو الفارق بين المتحورات، مطالبا بالمتابعة الدورية مع طبيب حال زيادة حدة الأعراض وخاصة الكحة.

وأوضح أن المتحور الجديد JN.1 لم يظهر في مصر حتى الآن، وأعراضه تشمل «الحمى والسعال والتهاب الحلق وسيلان الأنف وآلام العضلات والتعب والصداع والإسهال».



