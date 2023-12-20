محلل سياسي: تأثير حرب غزة سيكون محدودا على الانتخابات الأمريكية

قال الدكتور توفيق حميد المحلل السياسي، إن حرب غزة سيكون لها تأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية لكنه محدود جدا، لأن نسبة المهتمين بالقضية الفلسطينية غير مؤثر في الكتلة التصويتية.



وأضاف حميد خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه النسبة الصغيرة قد تكون مؤثرة جدا رغم صغرها إذا كانت النتائج بين ترمب وبايدن متقاربة جدا.



وأوضح أن هناك تفكير لدى بعض الأمريكيين بألا يختاروا بايدن أو ترامب ويريدون شخصا ثالثا، وهذا الاتجاه يريد انتخاب بعض المستقلين، أو رؤساء الأحزب الأمريكيين، ولا يكون تابعا لأحد.



