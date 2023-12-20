طارق فهمي: حرب غزة لها ارتدادات سلبية على الإدارة الأمريكية الحالية

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن حرب غزة ستكون لها ارتدادات سلبية على الإدارة الأمريكية الحالية، فوفق آخر استطلاعات هبطت شعبية بايدن بشكل غير مسبوق نتيجة دعمه غير المحدود لإسرائيل.

وأضاف فهمي خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الدعم يرجع لنمط التحالف الاستراتيجي المفصلي بين إسرائيل والولايات المحدة، وأمريكا هي شريك محرض على العملية العسكرية في غزة.

وأوضح أن حرب غزة لو وقعت في عهد ترامب لكان الموقف مختلف تماما الآن، لكن في النهاية لا خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن إسرائيل، لكن الشعب الأمريكي منقسم، فالشباب الليبراليين رافضين هذا الدعم غير المحدود لإسرائيل