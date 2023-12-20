أمين الفتوى يوضح حكم قائمة المنقولات للزوجة بعد وفاة زوجها

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة مفاداه أن زوجها توفي عنها منذ ٣ سنوات، وتريد أن تعرف ما حكم قائمة المنقولات هل هي من ضمن الميراث أم ملك لها، وهى شاركت فى بناء البيت بالذهب والمؤخر، وهى تريد أن تحج فهل يحق لها أن تأخذ ميراث من القائمة؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "ما يحدث فى الواقع إن الزوج يبنى البيت، فالزوجة تعطيه الذهب على أساس إن لما ربنا يفرجها عليه يزيدها ويعطيها ذهب أو يعوضها، فهذا فى الظاهر إنه هدية، لكن فى العرف هو أموال يجب أن ترد".

وتابع: "الإعطاء الذى يفصل فيه كونه هدية أو هبة، وكونه إنها تريد حقها فإذن هى لها حق، وهى من شاركت فى البيت الذي تم بناؤه، وبالتالى تحصل على قائمة المنقولات والباقى يقسم على الورثة".