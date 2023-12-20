كأس الكونفدرالية.. شوط أول سلبي بين مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة

انتهى الشوط الأول بين مودرن فيوتشر ونظيره اتحاد العاصمة الجزائري، بالتعادل السلبي، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى مودرن فيوتشر، تحت قيادة البرتغالي فورموسينيو، للفوز من أجل تصدر المجموعة مناصفة مع الفريق الجزائري، ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني بمجموعته برصيد 6 نقاط.

يخوض مودرن فيوتشر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

دفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، باسم علي، محمود شعبان.

وسط: غنام محمد، محمد صادق، محمد فاروق، كجالي درامي، عبد الكبير الوادي.

هجوم: مروان محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، طارق طه، جوناثان نجويم، بيلو، محمد محمود، علي زعزع، هشام عادل، احمد عاطف، عمر السعيد.