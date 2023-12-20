شوط أول سلبي بين الزمالك وساجرادا الأنجولي في الكونفيدرالية الأفريقية

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين فريقي الزمالك وساجرادا الأنجولي، في اللقاء الذى يقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء الشوط الأول قوي ومثير وظهر الفريق الأبيض بمستوى مميز، وأضاع لاعبي الأبيض أكثر من فرصة خطيرة عن طريق أشرف روقا وأحمد زيزو وعمر جابر .

خاض الزمالك الشوط الأول بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي.

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - ناصر منسي.

يتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وأحمد زكي وعبد الله جمعة وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسامسون أكينيولا .

يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.