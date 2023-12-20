بقيادة حمدي فتحي.. الوكرة يزيد أوجاع معيذر في الدوري القطري

نجا فريق الوكرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، من السقوط في فخ التعادل مع مضيفه معيذر، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد حمد بن خليفة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري القطري.

فاز فريق الوكرة على معيذر بنتيجة 4-2، بقيادة نجمه المتألق حمدي فتحي، الذي شارك أساسيًا في المباراة وخاض اللقاء حتى نهايته.

سجل حمدي فتحي، هدف فوز الوكرة على الدحيل في الجولة الماضية من الدوري القطري، وذلك بعدما عاد من الإيقاف لمباراتين بسبب تدخله العنيف على الإيطالي ماركو فيراتي لاعب العربي.

أحرز حمدي فتحي 3 أهداف وصنه مثلهم مع الوكرة في الدوري القطري، خلال 10 مباريات شارك بها من أصل 12 مباراة.

قص خالد منير شريط أهداف المباراة مبكرًا بهدف في الدقيقة الثانية، وتبعه زميله رابح بوصافي بهدف ثان في الدقيقة الخامسة، ليتقدم الوكرة بهدفين دون رد في أول 5 دقائق، لكن جاء هدفي تعادل معيذر في 5 دقائق أيضًا، حيث قلص دنيس أليبك الفارق بهدف في الدقيقة 30، ثم أدرك أيمن الحسوني التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

في الشوط الثاني، أحبط محمد بن يطو أحلام معيذر بهدف في الدقيقة 63، واختتم جيلسون دالا الرباعية في الدقيقة 74، ليزيد الوكرة من أوجاع معيذر في الدوري القطري، باقترابه من الهبوط.

بتلك النتيجة، رفع الوكرة رصيده إلى 27 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري القطري، بفارق نقطة وحيدة عن السد المتصدر، بينما تجمد رصيد معيذر عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر قبل الأخير.