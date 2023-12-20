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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: يجوز الصلاة والصيام للمرأة أثناء دم الاستحاضة وليس الحيض

الدكتور هاني تمام،
الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر
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أجاب الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، على سؤال حول حكم الصيام والصلاة أثناء نزول دم الاستحاضة، وهو نزول دم بعد الطهارة من الحيض؟.

وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "العلماء أكدوا ان اقصى مدة حيض تكون ١٠ ايام، بعدها يجب على السيدة الطهارة ومارينزل عليها من دم هو دم الاستحاضة ويمكن ان تصلى وتصوم ولا حرج عليها".

وأضاف، أن الشافعية قالوا ان اكثر مدة حيض ١٥ يوما، وما بعدها دم استحاضة، يمكن الطهارة منه فى اليوم الـ١٦، وأداء الصلاة والصيام، لافتا إلي أن كل سيدة اعلم بدورتها الشهرية وهى من تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. 
 

الدكتور هاني تمام جامعة الأزهر حكم الصيام والصلاة أثناء نزول دم الاستحاضة