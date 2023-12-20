رئيس الوزراء العراقي: المشاركة بالانتخابات تمثل بارقة أمل بالاندفاع لخدمة المواطن

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن المشاركة في الانتخابات تمثل بارقة أمل بالاندفاع لخدمة المواطن العراقي، مشيرا إلى أن هناك تفاؤلا وثقة سوف تتزايد في ضوء أداء وصدق الحكومة مع المواطنين.

وقال السوداني في كلمة له أثناء جلسة مجلس الوزراء ونقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع) "تم إنجاز الاستحقاق الوطني المتمثل بانتخابات مجالس المحافظات المتعطلة منذ 10 سنوات، إذ جرت الانتخابات بنحو انسيابي على عكس التوقعات"، منوها ببذل الحكومة لجهود كبيرة لإنجاز هذا الاستحقاق ماليا وإداريا. وأعرب السوداني عن شكره للقوى السياسية والأجهزة الأمنية، التي نجحت في تأمين العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن مفوضية الانتخابات أثبتت أداء مهنيا رغم المعوقات الفنية.