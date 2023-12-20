ads
الخميس 21 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. أستاذ فقه يوضح حكم صيام وصلاة المرأة الحائض والنفساء

الدكتور هاني تمام،
الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن المرأة فى حالة الحيض والنفاس، ممنوعة من الصلاة والصيام، لافتا إلى عبادتها تكون عدم الصلاة والصيام. 


وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "لو المرأة صامت أو صلت وهى حائض أو نفاس يصبح عليها إثم كبير، لأن الصلاة والصيام تتطلب الطهارة". 
وأضاف: "أيضا المراة الحائض والنفساء، ممنوعة من الطواف فى الحج والعمرة إلا فى استثناءات وضرورة، وكذلك ممنوعة من قراءة القران ولمس المصحف إلا فى ضرورة ". 

 

الدكتور هاني تمام المرأة فى حالة الحيض والنفاس الصلاة والصيام