بالفيديو.. أستاذ فقه يوضح حكم صيام وصلاة المرأة الحائض والنفساء

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن المرأة فى حالة الحيض والنفاس، ممنوعة من الصلاة والصيام، لافتا إلى عبادتها تكون عدم الصلاة والصيام.



وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "لو المرأة صامت أو صلت وهى حائض أو نفاس يصبح عليها إثم كبير، لأن الصلاة والصيام تتطلب الطهارة".

وأضاف: "أيضا المراة الحائض والنفساء، ممنوعة من الطواف فى الحج والعمرة إلا فى استثناءات وضرورة، وكذلك ممنوعة من قراءة القران ولمس المصحف إلا فى ضرورة ".



