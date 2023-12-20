مجموعة الأهلي.. يانج أفريكانز يقسو على ميدياما بدوري أبطال أفريقيا

قسى فريق يانج أفريكانز التنزاني على ضيفه ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب بنيامين مكابا الوطني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق يانج أفريكانز فوزه الأول في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم على حساب ميدياما، ليشعل ترتيب مجموعة الأهلي، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري.

افتتح باكوم زوزوا التهديف في الدقيقة 33 من صناعة خالد أوتشو، قبل أن يهدر جوناثان سواه فرصة إدراك التعادل لصالح الفريق الغاني بإهدراه ركلة جزاء في الدقيقة 55.

وعزز باكاري موامينيتو تقدم الفريق التنزاني بهدف في الدقيقة 61، ثم أكد مدثير يحيى فوز فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 66.

وشهدت المباراة حالة طرد، حيث أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه جوناثان سواه في الدقيقة 90 بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين، ليغيب عن مواجهة الأهلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الأميرة السمراء.

وبتلك النتيجة، رفع يانج أفريكانز رصيده إلى 5 نقاط، ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا، ليتساوى مع الأهلي المتصدر في عدد النقاط، بينما تجمد رصيد ميدياما عند 4 نقاط في المركز الرابع والأخير.