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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

البيت الأبيض: المناقشات بشأن هدنة إنسانية جادة للغاية وبالإمكان دخول مساعدات من الأردن

البيت الأبيض
البيت الأبيض
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أعلن البيت الأبيض أن المناقشات بشأن هدنة إنسانية في غزة والإفراج عن محتجزين "جادة للغاية"، وفقًا لـ«القاهرة الإخبارية».
وقال البيت الأبيض: «إذا علق مجلس الأمن الدولي على قرار بشأن غزة فمن المهم أن تكون هناك إدانة لحماس».
وأضاف: «واشنطن لن تمرر أي مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن غزة لا يتضمن إدانة حركة حماس».
وتابع: «أصبح بالإمكان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من الأردن».

البيت الأبيض هدنة إنسانية في غزة والإفراج عن محتجزين مجلس الأمن الدولى