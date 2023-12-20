البيت الأبيض: المناقشات بشأن هدنة إنسانية جادة للغاية وبالإمكان دخول مساعدات من الأردن

أعلن البيت الأبيض أن المناقشات بشأن هدنة إنسانية في غزة والإفراج عن محتجزين "جادة للغاية"، وفقًا لـ«القاهرة الإخبارية».

وقال البيت الأبيض: «إذا علق مجلس الأمن الدولي على قرار بشأن غزة فمن المهم أن تكون هناك إدانة لحماس».

وأضاف: «واشنطن لن تمرر أي مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن غزة لا يتضمن إدانة حركة حماس».

وتابع: «أصبح بالإمكان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من الأردن».